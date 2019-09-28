 فتح الله جولن: ينبغي الضغط على أردوغان كي يتراجع عن استبداده وتتوقف الفوضى في البلاد - بوابة الشروق
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فتح الله جولن: ينبغي الضغط على أردوغان كي يتراجع عن استبداده وتتوقف الفوضى في البلاد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 10:44 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 10:44 م

قال الداعية التركي المعارض، فتح الله جولن، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يصغي إلى أحد، معقبًا: "وبالذات نحن، فلديه أحكام مسبقة عنا، إنه يتهمنا بالإرهاب، ويتهمني شخصيًا بأنني رأس الإرهاب، وقد أصدروا ضدي أحكامًا متعددة بالمؤبد".

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مساء اليوم السبت، أنه يجب على البلدان الديمقراطية، والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفًا موحدًا كي يتراجع عن "استبداده"، وفقًا لوصفه.
وتابع أن هذا هو السبيل الوحيد، كي تتوقف الفوضى والاضطرابات التي تشهدها تركيا خلال الفترة الراهنة، مضيفًا: "وهذا ما أخبرني به صديق كان يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة أردوغان من قبل".


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