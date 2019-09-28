جرح ستة في تصادم بألمانيا من بينهم طفلان

أدى اصطدام سيارتين بالقرب من مدينة ترير بولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا اليوم الجمعة إلى جرح ستة أشخاص من بينهم طفلان في عمر الرابعة والسادسة، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقالت الشرطة إن سائق سيارة صغيرة /عمره 31 عاما/ التي كان بها الطفلان قفز لأسباب غير معلومة إلى السير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى اصطدامه بصورة أمامية على ربوة ببلدة فاسرليش بحافلة مقابلة.

أدى ذلك أيضا إلى جرح ثلاثة من ركاب الحافلة التي كانت قادمة من لوكسمبورج ، من بينهم سائقها / 46 عاما/.

تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفيات المحيطة بمساعدة مروحيات وسيارات إسعاف على وجه السرعة.

وصلت سيارات الإطفاء والإنقاذ حاملة عشرات من المسعفين والإطفائيين إلى عين المكان.

تسبب الحادث في غلق طريق 419 الاتحادي بصورة كلية.