الرئيس الألماني واثق في تشكيل ائتلاف حاكم قادر على الإنجاز

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، عن ثقته في تشكيل حكومة اتحادية جديدة قادرة على التصرف بعد الانتخابات العامة.

وقال شتاينماير، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة لمعرض في مدينة إيسن: "لدي ثقة كبيرة في أن الأحزاب الديمقراطية تدرك مسؤوليتها، ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل المنظور ائتلاف حاكم قادر على الإنجاز يتولى المسؤولية في الجمهورية الاتحادية".

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأول الأحد، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 1ر24% من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.

وأعلن مرشحا الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، و التحالف المسيحي، لاشيت، أنهما يريدان تشكيل حكومة ائتلافية. لكن الضغط يتزايد على لاشيت لإعادة النظر، حيث تجادل العديد من الأصوات البارزة في حزبه بأن الانتخابات لم تمنحه تفويضا لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادته.