أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبي أوكرانيا، وفي لوجانسك شرق البلاد، الثلاثاء فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا، في استفتاءات نددت بها كييف ودول غربية ووصفتها بأنها غير شرعية.

وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93.11 % من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100 % من الأصوات، مشيرة إلى أن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وقالت إدارة منطقة خيرسون الموالية لروسيا إن 87.05 % من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا، بعد فرز 100 % كذلك من الأصوات.

وهما أول منطقتين أوكرانيتين أعلنت فيهما نتائج التصويت لصالح الانضمام إلى موسكو، منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأتت النتيجة مماثلة في جمهورية لوجانسك الشعبية شرقي أوكرانيا، وفقا للسلطات الانتخابية الموالية لموسكو التي أكدت أن الأغلبية أيدت الانضمام إلى روسيا.

وقالت مفوضية الانتخابات في هذه المنطقة، وفقما نقلت عنها وكالتا "ريا نوفوستي" و"إنترفاكس" الروسيتان، إن 98.42 % من الناخبين صوتوا لصالح الانضمام لروسيا، بعد فرز 100 % من الأصوات.