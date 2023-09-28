توقف العديد من مصانع فولكس فاجن في ألمانيا بسبب مشكلة تكنولوجيا معلومات

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توقف الإنتاج في العديد من مصانع فولكس فاجن في ألمانيا بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات ، حسبما أكدت شركة صناعة السيارات مساء الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة إن الإنتاج في العديد من المصانع الألمانية تأثر، مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية.

وأضاف المتحدث: "يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورج".

وتابع: "الاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهرا ويتم تحليله حاليا. هناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات".

وقالت فولكس فاجن إن الإنتاج مشلول حاليا في منشأة التصنيع الرئيسية في فولفسبورج وكذلك في إمدن وأوسنابروك وتسفيكاو. وتوقف العمل في مكاتب في مقر فولفسبورج التابع لشركة فولكسفاجن أيضا. وشكلت فولكس فاجن فريقا للأزمات.

وقال متحدث باسم الشركة إن هجوما من خارج الشركة يعتبر حاليا سببا غير مرجح وراء ذلك.

وفي الوقت نفسه، تأثرت أودي التابعة لشركة فولكس فاجن أيضا بتعطل تكنولوجيا المعلومات، حسبما قالت متحدثة باسم أودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الأربعاء. ولا يزال حجم المشكلة قيد التحقيق.

ووفقا لمزود خدمة تكنولوجيا المعلومات ، المسؤول عن شبكات الشركة ، فإن ذلك يمثل اضطرابا عالميا.

وفي أواخر آب/أغسطس، تأثرت تويوتا المنافسة لشركة فولكس فاجن بانهيار كامل.

وأدت المشاكل الفنية في شركة السيارات اليابانية العملاقة إلى توقف الإنتاج بالكامل في اليابان لمدة يوم تقريبا.