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أعلنت مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانها بألمانيا بحسب متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية، صباح اليوم الخميس، إن الإنتاج عاد مجددا.

وتوقف الإنتاج في العديد من مصانع فولكس فاجن في ألمانيا أمس بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات .

وأضاف متحدث باسم الشركة أمس أن الإنتاج في العديد من المصانع الألمانية تأثر، مؤكدا تقريرا سابقا في صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية.

وأوضح المتحدث: "يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورج".

وتابع: "الاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهرا ويتم تحليله حاليا. هناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات".

وقال متحدث باسم الشركة إن هجوما من خارج الشركة يعتبر حاليا سببا غير مرجح وراء ذلك.