 بن زايد: حريصون على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة - بوابة الشروق
الخميس 28 سبتمبر 2023 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟

النتـائـج تصويت

بن زايد: حريصون على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

هديل هلال
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 11:38 ص

قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، صباح اليوم الخميس في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها».

وفي 30 أغسطس الماضي، قدم جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.

ونقل الرميثي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للرئيس غزالي.

ومن جانبه، حمّل غزالي السفير تحياته إلى قيادة الإمارات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك