بن زايد: حريصون على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة

قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إنه بحث مع رئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، صباح اليوم الخميس في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن «دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مستدامة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، لإيجاد مستقبل أفضل لشعوبها».

وفي 30 أغسطس الماضي، قدم جمعة راشد الرميثي، أوراق اعتماده إلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، سفيراً لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك خلال مراسم عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة موروني.

ونقل الرميثي تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للرئيس غزالي.

ومن جانبه، حمّل غزالي السفير تحياته إلى قيادة الإمارات.