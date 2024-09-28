نزوح كبير للعائلات من الضاحية الجنوبية لبيروت وطوارئ في القطاع الصحي

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الجمعة السبت، نزوحًا جماعيًا للعائلات وسط غارات إسرائيلية متتالية استهدفت مناطق يتواجد فيها حزب الله اللبناني.

وعقب تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان بعض أحياء الضاحية بضرورة الإخلاء، شهدت شوارع بيروت ازدحامًا غير معتاد في ساعات متأخرة من الليل، حيث تكون عادة خالية ومعتمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبينما كانت الغارات الإسرائيلية تضيء سماء الضاحية الجنوبية، تجمع مواطنون من مختلف الأعمار في ساحة الشهداء وسط بيروت وعلى كورنيش عين المريسة، حيث بدت علامات القلق واضحة على وجوههم.

وقال رضوان مسلم، لاجئ سوري من حلب يقيم في حي الليلكي بالضاحية الجنوبية، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تلقينا إنذارا بضرورة إخلاء الليلكي تمهيدا لقصفها، وتابع "أخذنا الضروريات وحقائبنا مع هوياتنا وغادرنا".

وأضاف الأب لـ6 أطفال: "لا نملك مكانا نلجأ إليه، والعودة للعيش في سوريا أمر بالغ الصعوبة".



ورصد فريق شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية موجات متتالية من النزوح السكاني، إذ هرع الأهالي من منازلهم بحثاً عن الأمان، متجهين نحو المناطق التي لم تطلها الغارات.

واستقر غالبية النازحين على امتداد الكورنيش البحري، الذي يمتد على طول الساحل في الأجزاء الغربية من بيروت، وهي المنطقة التي لا تزال بمنأى عن القصف، مما جعلها ملاذا مؤقتا للفارين من مناطق الخطر.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المئات، إن لم يكن الآلاف، تدفقوا إلى الشوارع للنوم في الحدائق وعلى الأرصفة وبالقرب من الشواطئ.

ومعظم هؤلاء من ساكني الأحياء التي تقصفها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وفقا لشبكة "سي إن إن".

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لحركة نزوح كبيرة لأهالي الضاحية على الطرقات باتجاه الحدود السورية وقلب العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية هربا من القصف الإسرائيلي.

من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنها تتابع بقلق كبير الضربات الإسرائيلية على منطقة "مكتظة بالسكان" في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن المستشفيات الواقعة في ضاحية بيروت الجنوبية ستجلي مرضاها، غداة غارات إسرائيلية كثيفة، داعية المستشفيات في بقية المناطق إلى التوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة حتى نهاية الأسبوع.

ودعت الوزارة في بيان "مستشفيات بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المتضررة من العدوان الإسرائيلي إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع عن استقبال الحالات غير الطارئة".

وأضافت الوزارة أن الإجراء يأتي لإفساح المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي سيتم إخلاؤها بسبب تطورات العدوان" في وقت لم تعلن الوزارة حصيلة الغارات ليلا.

ودعت الوزارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى الاستعداد للاهتمام بالمرضى من النازحين ليلا من الضاحية، حيث يتوقع أن تتفاقم المسئوليات والمهمات مع تفاقم الأعداد.