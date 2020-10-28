ميزانية السعودية تسجل عجزا بمقدار 184 مليار

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أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن ميزانية المملكة الفعلية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي سجلت عجزًا بلغ 184 مليار ريال.

وأظهرت أرقام الميزانية للتسعة أشهر أن الإيرادات بلغت 541.6 مليار ريال، والمصروفات 725.7 مليار ريال، والعجز 184.1 مليار ريال.

وبالنسبة للربع الثالث، بلغت الإيرادات 215.6 مليار ريال، والمصروفات 256.3 مليار، والعجز 40.77 مليار ريال.

وكانت وزارة المالية السعودية توقعت في 30 سبتمبر الماضي، أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770 مليار ريال، والنفقات 1068 مليار ريال، أي بعجز متوقع بـ298 مليار ريال.