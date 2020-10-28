 جو بايدن يدلي بصوته قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية - بوابة الشروق
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جو بايدن يدلي بصوته قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية


نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 8:53 م

أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته الأربعاء في ويلمينجتون بولاية ديلاوير الأمريكية، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء كوفيد-19، توجه نائب الرئيس الأمريكي السابق (77 عاماً) والذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن، وفقا لشبكة"يورو نيوز" الإخبارية.

وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسة في حملته الانتخابية.


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