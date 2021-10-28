التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة لوقف التهديدات الحوثية

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الحوثية للمدنيين والأعيان المدنية السعودية.

وندد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان السعودية بخمسة صواريخ باليستية، مشيدا بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وأكد العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الذي يعُد تلك الممارسات تحديا سافرا للقوانين والأعراف الإنسانية الدولية، وأن ما ترتكبه تلك الميليشيا هي "جرائم حرب".