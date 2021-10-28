بيان أوروبي مشترك يحث إسرائيل على التراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

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حثت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا و9 دول أوروبية أخرى، اليوم الخميس، إسرائيل، على التراجع عن قرارها ببناء نحو 3000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ مشددة على معارضتها لسياسة التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال البيان المشترك، الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية عبر حسابها على "تويتر": "نحث إسرائيل على التراجع عن خططها لبناء حوالي 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "نجدد معارضتنا القوية لسياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ الذي ينتهك القانون الدولي، ويقوض الجهود المبذولة لحل الدولتين".

ودعا البيان الأوروبي المشترك الجانبين للبناء على الخطوات المتخذة في الأشهر الأخيرة، لتحسين التعاون وتخفيف التوتر.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية، صادق على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأربعاء، مصادقة إسرائيل على مخطط لبناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.