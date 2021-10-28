 الرئيس السيسي: أقدر الإعلام جدا.. والإعلامي المخلص له أجر كبير من الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي: أقدر الإعلام جدا.. والإعلامي المخلص له أجر كبير من الله

هديل ممدوح:
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 12:49 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 1:11 ص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر الإعلام للغاية، وهذا المجال العظيم، متوجهًا بحديثه للإعلامي شريف عامر: «لا تتصور أن من يعمل بهذا المجال ملوش أجر، له أجر كبير جدًا».

واستشهد السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، بالحديث النبوي: «وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا».

وأضاف أن «الإعلامي المخلص له أجر كبير على رسالته»، متابعًا: «كل من يسمع الطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم، وهو يقرأ له أجر ولأسرته أجر والإعلامي له أجر».

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