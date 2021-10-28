أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الخميس، مقتل 12 من مقاتليها، معظهم ضباط، في مواجهات مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.



وأفادت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين بأنه "تم اليوم في العاصمة صنعاء تشييع أربعة ضباط "، كما ذكرت أنه "تم تشييع ثمانية مقاتلين آخرين في صنعاء".



ط أوضحت الوكالة أن هؤلاء قتلوا في معركة الدفاع عن الوطن، في إشارة إلى معارك مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.



وتدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا بمحافظة مأرب، ما يؤدي في العادة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.