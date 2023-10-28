سرايا القدس تقصف حشودا للاحتلال قرب غزة

أفادت شبكة الجزيرة الإخبارية بأن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفت حشودا من جنود الاحتلال في منطقة كيسوفيم قرب قطاع غزة برشقات صاروخية.

ويأتي ذلك في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على سائر أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهاد 7326 فلسطينيا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 أخرين بجراح مختلفة.