 وصول 79 صياداً يمنياً إلى الحديدة بعد الإفراج عنهم من السجون الإريترية - بوابة الشروق
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وصول 79 صياداً يمنياً إلى الحديدة بعد الإفراج عنهم من السجون الإريترية

د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 12:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 12:39 ص

وصل قارب على متنه 79 صياداً يمنياً، اليوم الأحد، إلى ساحل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، بعد الإفراج عنهم من السجون الإريترية.

وقال مكتب الإعلام في محافظة الحديدة في بيان، "إن 79 صيادا يمنيا وصلوا إلى ساحل مدينة الخوخة عقب احتجازهم لعدة أشهر من قبل البحرية الإريترية في جزيرة "ترمة"بمدينة عصب، ومصادرة قواربهم وممتلكاتهم".

وذكر الصيادون المفرج عنهم، وفقاً للبيان، "أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية شملت التعذيب الجسدي والنفسي، وأُجبروا على القيام بأعمال شاقة، إضافة إلى إساءات يومية".

وأدان فؤاد دوبله، ممثل جمعية الصيادين اليمنيين "الإنتهاكات المتكررة من قبل القوات الإريترية"، داعياً الجهات المعنية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الصيادين، وضمان عدم تعرضهم للاحتجاز التعسفي أو الانتهاكات التي تمارسها تلك القوات.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل إريتريا بخصوص ذلك.

سبق وأن تعرض الكثير من الصيادين اليمنيين لعمليات قرصنة واحتجاز من قبل البحرية الإريترية وتم الزج بهم في السجون لعدة أشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي، وفق هيئة المصائد السمكية في الحديدة.


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