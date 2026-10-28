سيول وأمطار غزيرة تضرب منطقة برنيس جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر

شهدت منطقة برنيس التابعة لمدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار وسيول مساء الثلاثاء، وتحديدًا عند الكيلو 120 بالمدخل الشمالي لقرية برنيس، جنوب مدينة مرسى علم، وسط حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بشكل عام.

وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أنه رغم السيول والأمطار، فإن الحركة المرورية على طرق المحافظة تسير بشكل طبيعي دون تأثر، مشيرة إلى أن الطقس في مدينة مرسى علم، وتحديدًا جنوب المدينة، يشهد حالة من عدم الاستقرار، مع انتشار السحب الرعدية الممطرة، خاصة على مناطق من مرسى علم ورأس بناس.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تغزر أحيانًا وتصل إلى حد السيول.