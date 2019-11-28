 التعليم تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب - بوابة الشروق
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التعليم تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية على الطلاب

نيفين أشرف
نشر فى : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:51 ص | آخر تحديث : الخميس 28 نوفمبر 2019 - 10:51 ص

أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم خطابا إلى جميع المديريات التعليمية بضرورة تحذير أولياء الأمور والمدارس من الألعاب الإلكترونية ومدى خطورتها على الطلاب.

وأكدت إدارة الأمن، في الخطاب الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه من قيام بعض الطلاب بممارسة ألعاب إلكترونية على أجهزة الهواتف المحمولة، والذي من شأنها توجيه سلوك الطلاب إلى العنف والعدوانية ومن ثم إيذاء النفس والآخرين ومنها على سبيل المثال لعبة الحوت الأزرق.

وأكدت ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو تكليف الأخصائين الاجتماعين والنفسين بالمدارس للقيام بدورهم في توعية الطلاب بخطورة ممارسة تلك الألعاب الغريبة على المجتمع، وكذلك متابعة سلوك الطلاب أثناء اليوم الدراسي وتفعيل الأنشطة المدرسية للحد من تلك الظاهرة.

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