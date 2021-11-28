قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الدولة توفي العديد من التسهيلات للعمالة غير المنتظمة، مضيفا أن أوضاع العمالة لم تصبح كما كانت قبل ذلك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إخضاع العمالة غير المنتظمة لقانون التأمين الاجتماعي.

ولفت اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة عليه تسديد 252 جنيها شهريا، يدفع هو منهم 108 جنيهات بينما تتحمل الدولة من الخزانة العامة 144 جنيهًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن معاش العامل سيكون وفقا للمدة التي اشترك فيها ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش على أن يزيد كل عام.

واختتم أن كل العمالة غير المنتظمة نظريا تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ولكن على كل عامل التوجه إلى مكتب التأمينات معه بطاقة الرقم القومي مثبت فيها المهنة، ومن ثم يكشف طبيا تتحمل قيمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

