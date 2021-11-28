مخرج «بنات عبدالرحمن»: لم أفكر في تغيير الفيلم أو السيناريو بعد انضمام صبا مبارك

أكد المخرج زيد أبوحمدان، أن سيناريو فيلم "بنات عبدالرحمن" لم يتغير منذ انضمام الفنانة صبا مبارك للعمل، مشيرا أنه الكتابة استغرقت 5 سنوات والتصوير تم في سنتين، ولكن عندما اجتمعت مع الممثلين كان لكل منهما اضافات ورؤى لديهم، من اجل ظهور العمل بهذا الشكل.

وأضاف زيد، في ندوة أقيمت لصناع الفيلم على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: "لم أغير الفيلم وجميع الابطال لم يفكروا في التغيير، لكنهم عرضوا المساعدة من أجل توصيل فكرتي بالطريقة الذي اراها".

وانطلق أمس عرض الفيلم الروائي الأردني "بنات عبدالرحمن"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، والذي انطلق في 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

«بنات عبد الرحمن» من إخراج زيد أبو حمدان. وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.