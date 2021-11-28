تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب وجود حالة من السخرية من قضايا الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد منتشر في كل مكان بالعالم ومنها قضية الفساد التي حكم فيها على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أن وجود فساد من طبيعة البشر، منوهًا إلى أنه لم يرَ أحدًا في مصر يتحدث عن كشف الفساد وأنه غير مسموح به ويتم تعقبه ووجود أجهزة في الدولة تحقق مع المتورطين.

وذكر أن عدم التصدي للفساد هو ما يجب أن يضايق المواطن، متابعًا: «هناك فساد في كل مكان في العالم من أول المصلحة الحكومية الصغيرة لغاية ما تطلع، والنفس البشرية فيها فاسد ومرتشي وحرامي».

وأشار إلى أن حبس رئيس جامعة دمنهور و4 آخرين على ذمة التحقيقات في قضية الرشوة دليل على تيقظ الدولة وأجهزتها في التعامل مع الأمر، متابعًا: «طالما كمواطن تسمع عن الموضوع ده اتطمن، والأجهزة الرقابية والرقابة الإدارية والنائب العام تبذل جهودًا في التصدي للأمر».

وأردف: «البعض يسرق ويرتشي نحن لسنا في الدولة الفاضلة لأفلاطون، والأمر غير مرتبط بحجم المرتبات التي يتقاضاها الشخص، الحرامي حرامي والمرتشي مرتشي والبعض يرغب في الحصول على كل شيء بأي طريقة».

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الدكتور عبيد صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.

وأمرت النيابة بحبس، 4 آخرين وهم (محمد الحاج سائق رئيس الجامعة، والمهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، ومحمد قابيل مستأجر كافتيريا داخل الجامعة وشريك في شركة مقاولات المسؤولة عن التوريدات، وأسامة محمد مصطفى صاحب شركة المقاولات).