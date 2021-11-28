وزير الدفاع يلتقي وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية والتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل بين مجلسي النواب والشيوخ ووزارة الدفاع فيما يتعلق بتناول مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي المصري.

وخلال اللقاء، وجه رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة استعرض خلالها الموقف الحالي والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري، وجهود القوات المسلحة في مجابهة كافة المخططات التي تهدف إلى زعزعة حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها حالياً الدولة المصرية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول جهود كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومشاركتهما في المشروعات القومية الكبرى؛ بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية تشهدها كافة مناحي الحياة في مختلف المجالات.

كما ألقى اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات بكل تفاني وإخلاص لصالح مصر وشعبها العظيم.

فيما أعرب اللواء أركان حرب أسامة منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، خلال كلمته، عن التقدير التام لما تقوم به القوات المسلحة من مشاركة فعالة في كافة الموضوعات والقضايا التي تعود بالنفع على أمن مصر واستقرارها.

كما ألقى النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب كلمة أشار خلالها إلى تقدير الشعب المصري لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات بالغالي والنفيس لحماية حدود الدولة عبر كافة الاتجاهات الاستراتيجية، كذلك الدور الذي تقوم به لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.

وبدوره، ألقى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. مشيراً إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التي تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم ركائز الأمن القومي بإعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصري العظيم، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر واستقرارها.

وفي سياق متصل، قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستمع الوفد، خلال الزيارة، إلى شرح مفصل لآليات العمل بالمجمع، الذي يهدف إلى إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية وبما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.