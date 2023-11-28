سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فسر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تعادل الفريق أمام سموحة، لعدة اعتبارات.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "افتقدنا القوة في الشوط الأول، لقد خلقنا بعض الفرص ولكن لم تكن كافية لتسجيل الأهداف".

أضاف "في الشوط الثاني سار اللقاء في اتجاه واحد نحو مرمى سموحة، وكان أشبه ب(جول مشترك)".

استدرك "لكن واجهنا صعوبة في ظل التكتل الدفاعي للمنافس، وللأسف لم ننجح، واكتفينا بالتعادل".

وأقر المدير الفني للأهلي بأن لاعبيه، لم يستغلوا الكرات الثابتة، وأنه تحدث معهم في الأمر بين الشوطين، مبررا ذلك بسبب ضغط جدول المباريات الذي يعوق الجهاز الفني عن تخصيص وحدات تدريبية لاستغلال الكرات الثابتة.

وختم تصريحاته "لعبنا المباراة بقائمة اضطرارية في ظل وجود غيابات للإصابات وأسباب أخرى، لقد عاد علي معلول بعد غياب ٤ مباريات، ويحتاج وقتا لاكتساب حساسية المباريات".