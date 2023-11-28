عاصفة تتسبب في وفاة 10 أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي جنوبي أوكرانيا

أعلن وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون بجروح جراء عاصفة شديدة ضربت أوكرانيا.

وقال كليمينكو، إن الوضع الأسوأ كان حول أوديسا، حيث تم سحب مئات المركبات العالقة بحلول صباح الثلاثاء، بما في ذلك 24 حافلة و17 سيارة إسعاف.

وأضاف كليمينكو، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح في منطقة أوديسا وحدها.

وأوضح كليمينكو، أن التيار الكهربائي انقطع عن مئات البلدات في الدولة التي مزقتها الحرب، كما سقط ضحايا جراء العاصفة الثلجية في منطقة ميكولايف المجاورة ومنطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وذكرت تقارير إعلامية، أن القتال في شرق أوكرانيا مستمر بين المدافعين الأوكرانيين والقوات الروسية رغم حلول فصل الشتاء.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الاثنين، عن وفاة 5 أشخاص بسبب العاصفة.

وشكر زيلينسكي مئات المهندسين وأفراد خدمات الطوارئ الذين يعملون على إعادة التيار الكهربائي.

وتابع زيلينسكي، في خطابه المسائي، أن 19 آخرين من السكان أصيبوا في العاصفة، كما انقطعت الكهرباء عن 1500 مكان في مناطق متفرقة من البلاد التي مزقتها الحرب.

وتسببت العاصفة فوق البحر الأسود، ليل الأحد، في أضرار جسيمة ليس فقط على الساحل الأوكراني، ولكن أيضا في جنوب روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو استقلالها عام 2014.

وذكرت تقارير إعلامية، أن عدة أشخاص أصيبوا في شبه جزيرة القرم، وجرفت الأمواج رجلا يبلغ من العمر 50 عاما إلى البحر ما تسبب في غرقه.

كما حدثت انقطاعات في التيار الكهربائي وفيضانات وإغلاق للطرق بسبب سقوط الأشجار.