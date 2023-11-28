الشرطة الأوروبية تعلن تفكيك عصابة برامج الفدية الأوكرانية

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، إن سلطات إنفاذ القانون فككت عصابة عالمية للجرائم الإلكترونية تعمل انطلاقا من أوكرانيا.

وقالت يوروبول إن الشبكة الإجرامية هاجمت 250 خادما تابعا لشركات ومنظمات كبيرة في أكثر من 70 دولة وتسببت في أضرار بمئات الملايين من الدولارات.

وفي أوكرانيا، تم تفتيش نحو 30 مبنى، اليوم الثلاثاء، رغم الحرب المستعرة هناك. وقالت وكالة الشرطة الأوروبية إنه تم اعتقال زعيم العصابة المشتبه به والبالغ من العمر 32 عاما وشركائه الأربعة الرئيسيين.

ويواجه الخمسة أشخاص تهما بشن هجمات ببرامج الفدية على نطاق واسع.

وقالت يوروبول، إن العصابة حقنن برامج ضارة في الخوادم، والتي استخدموها لحظر البيانات والأنظمة، بحيث لا يتم إلغاء قفل الأنظمة إلا بعد دفع مبالغ فدية ضخمة.

وشارك في العملية كل من "يوروبول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، بالإضافة إلى محققين من سبع دول، منها ألمانيا.

وتم فتح التحقيق في عام 2019، بمبادرة من فرنسا، في حين تم تنفيذ أول عمليات اعتقال وتفتيش في عام 2021.