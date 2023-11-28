أستراليا تحظر التحية النازية من خلال تعديل قوانين مكافحة الإرهاب

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أعلن المدعي العام في أستراليا، مارك دريفوس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأسترالية سوف تقر قوانين لحظر عرض التحية النازية على الملأ.

ومن شأن التعديلات الجديدة، التي سوف يتم طرحها غدا الأربعاء، جعل التحية النازية جريمة جنائية وفقا لقانون الكومنولث.

وقال دريفوس في بيان على الموقع الإلكتروني للمدعي العام، إن التعديلات سوف "تظهر بوضوح أنه لا مكان في أستراليا لتمجيد الكراهية".

وأضاف البيان "التعديلات سوف تضمن عدم السماح لأي شخص بتمجيد أعمال ورموز تحتفي بالنازية وأيدلوجيتها الشريرة، والتربح منها".

وأوضح البيان "لا يوجد مكان مطلقا في أستراليا للكراهية والعنف ومعاداة السامية".

وجاء في البيان "مسودة تعديل تشريع مكافحة الإرهاب (الذي يحظر رموز الكراهية وإجراءات أخرى) ترسل رسالة واضحة أن لا مكان في أستراليا للأعمال والرموز التي تمجد فضائع الهولوكست والأعمال الإرهابية".

وكانت الحكومة الأسترالية قد تحركت في يونيو الماضي لحظر عرض وبيع الرموز النازية.

وفي البداية لم يتم تضمين حظر التحية النازية في تشريع الحظر الوطني، ولكن تُرك القرار في أيدي الولايات والمناطق.