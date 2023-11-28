أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المحادثات في الدوحة تناقش وقفًا طويلًا لإطلاق النار، مقابل الإفراج عن كل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأشارت إلى أن «المحادثات في الدوحة تبحث صفقة تبادل تشمل كبار الأسرى الفلسطينيين»، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في نبأ عاجل لها.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، إلى أن «الجيش الإسرائيلي يعارض وقف الحرب في غزة مقابل استعادة المحتجزين».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع، بأن مسئولين مصريين وقطريين وأمريكيين وإسرائيليين يجتمعون في الدوحة للبناء على التقدم المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة واشنطن بوست إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وصل الدوحة لعقد اجتماعات للتوصل لصفقة موسعة بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرنز يضغط على حماس وإسرائيل لتوسيع مفاوضاتهما بشأن الرهائن لتشمل الإفراج عن الرجال والعسكريين.

وتأتي هذه التطورات، في تتواصل الهدنة الإنسانية في غزة والتي تشمل تبادل للأسرى من النساء والأطفال والتي جرى تمديدها حتى غدا الأربعاء، بعدما كان مقررا أن تنتهي في السابعة من صباح اليوم.

وتسود حالة من الترقب، إزاء مصير الأسرى الرجال وتحديدا العسكريين الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

ويرى مراقبون، أن شروط وبنود الصفقة التي جرى ويجري على إثرها تبادل الأسرى من النساء والأطفال، ستختلف بشكل كبير عند انتهاء هذه الشريحة وبدء الحديث عن بقية الأسرى.