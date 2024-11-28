تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بفعالية مركزية في مقر الأمانة العامة يوم الأحد المقبل.

وتعقد الفعاليات بمُشاركة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء وممثلي الدول الأجنبية والمنظمات العربية والدولية، وذلك تأكيداً على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في مسيرة كفاحه ونضاله العادل من أجل استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المُستقلة بعاصمتها القدس.

و ستتضمن الفعالية كلمات سياسية تضامنية كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية والدولية تقديراً لدورها في التضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه ودعم القضية الفلسطينية العادلة والتصدي لانتهاكات وجرائم الاحتلال.

ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام وهو يتعرض لجريمة إبادة وحرب عدوانية إسرائيلية لأكثر من عام واستمرار مخططات الاحتلال في تدمير كافة مناحي حياة الشعب الفلسطيني وبشكل خاص في قطاع غزة، ما يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وفتح أّفُق سياسي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.