مصدر لـ الشروق: اجتماع الأعلى للجامعات ناقش حكم التعليم المفتوح دون اتخاذ أي قرار

كشف مصدر جامعي مسؤول، تفاصيل جزء من نقاش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، المنعقد اليوم الجمعة في جامعة قناة السويس، بشأن الحكم الصادر للتعليم المفتوح والمدمج.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار عقب المناقشات واستعراض ما تم خلال الأيام الماضية، ولم يُقرر حتى تشكيل لجنة لدراسة الأمر كما كان يحدث في مجالس سابقة.

وفي بيان رسمي لوزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، ذكرت الوزارة أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات شهد إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، بحضور اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة قناة السويس.

وقدّم الوزير الشكر لأسرة جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وهنأ الجامعات المصرية الفائزة بالمسابقة، كما قدّم الدروع لرؤساء الجامعات الفائزة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة شملت تقييم أفضل الجامعات الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وجاءت النتائج على النحو التالي:

الجامعات الحكومية (فئة أكثر من 50 عامًا): المركز الأول جامعة المنصورة، المركز الثاني جامعة الإسكندرية، المركز الثالث جامعة القاهرة.

الجامعات بين 20 – 50 عامًا: المركز الأول جامعة حلوان، المركز الثاني جامعة المنيا، المركز الثالث جامعة المنوفية.

الجامعات أقل من 20 عامًا: المركز الأول جامعة كفر الشيخ، المركز الثاني جامعة بني سويف، المركز الثالث جامعة الفيوم.

الجامعات الخاصة والأهلية: المركز الأول جامعة 6 أكتوبر، المركز الثاني جامعة بدر، المركز الثالث جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعات التكنولوجية: المركز الأول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، المركز الثاني جامعة طيبة التكنولوجية، المركز الثالث جامعة الدلتا التكنولوجية.

كما كرّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة.