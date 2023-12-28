الادعاء الألماني: 5 أشخاص يواجهون اتهامات بجمع أموال لداعش

قال ممثلو الادعاء الاتحادي، إن خمسة أشخاص يشتبه في أنهم من مؤيدي تنظيم داعش، يواجهون اتهامات في ألمانيا بعد أن جمعوا تبرعات بلغت قيمتها أكثر من 250 ألف يورو (278 ألف دولار) للتنظيم الإرهابي.

وأحال ممثلو الادعاء ثلاثة نساء ورجلين إلى المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف على خلفية اتهامات بدعم منظمة إرهابية أجنبية وانتهاك قانون التجارة الخارجية والمدفوعات. وكل المشتبه بهم مواطنون ألمان عدا واحد.

ولم تقرر المحكمة بعد ما إذا كان سيتم محاكمة المشتبه بهم في القضية.

واتهم مكتب المدعي الاتحادي في كارلسروه، سلطة الادعاء الأعلى، اليوم الخميس المشتبه بهم بجمع أموال نياية عن عضوين من داعش يقيمان في سوريا في الفترة من 2020 إلى 2022. وتم نقل الأموال عبر وسطاء.

ووجه المشتبه بهم نداءات لجمع التبرعات عبر تطبيق تليجرام. وكان من المقرر استخدام هذه التبرعات لتأمين إطلاق سراح أعضاء التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج في شمال سوريا. ويضم المعسكران في المقام الأول زوجات المقاتلين الذكور وقريباتهن البالغات الأخريات.

وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من جمع الأموال كان مساعدة المحتجزين على الهروب أو تهريبهم من المعسكرات.