 السياحة: تأثرنا كثيرا بتداعيات الحرب على غزة في شهر أكتوبر.. وتجاوزنا المرحلة الصعبة - بوابة الشروق
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السياحة: تأثرنا كثيرا بتداعيات الحرب على غزة في شهر أكتوبر.. وتجاوزنا المرحلة الصعبة

أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية
أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية
محمد شعبان
نشر في: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2023 - 10:52 م

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي للوزارة، إن السياحة الأوروبية وعلى رأسها الوفود الإنجليزية والألمانية والإيطالية؛ تشكل أكثر من 55% من السياحة العالمية للخارج.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، أن الدولة تولي دور القطاع الخاص أهمية بالغة في دعم السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى امتلاك القطاع الخاص 98% من الاستثمارات السياحية بالدولة.

ولفت إلى مضاعفة هيئة تنشيط السياحة الحملات المشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تعديل برامج تحفيز الطيران؛ لتشجيع خطوط الأجنبية لزيارة المقاصد المصرية.

وأشار إلى انعكاس تداعيات الحرب الإسرائيلية على تراجع السياحة الوافدة إلى مصر خلال أكتوبر الماضي، قائلا: «تجاوزنا الآن المرحلة الصعبة، بعد أن تأثرنا كثيرا بالأوضاع في أكتوبر، لكن تعافينا في نوفمبر وديسمبر ونشهد الآن تعافي بشكل كبير».

ونوه إلى تجاوز الدولة أزمة تباطؤ الحجوزات المستقبلية؛ نتيجة الأوضاع السياسية بالمنطقة عبر اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات مثل التعاقد مع شركات العلاقات العامة بالأسواق الرئيسية.

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