حماس: فصائل فلسطينية اتفقت على تطوير النظام السياسي عبر الانتخابات

قالت حركة «حماس»، إن فصائل المقاومة الفلسطينية عقدت اجتماعاً لها في بيروت، بحضور الفصائل الخمسة: حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.

وأضافت في بيان لها، أن «المجتمعين بحثوا تطورات معركة طوفان الأقصى، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتحركات السياسية لوقف العدوان بشكل مستدام».

وبحسب البيان، «أكد المجتمعون على المهام النضالية المباشرة والفورية، بدءا بالوقف الفوري لحرب الإبادة والأرض المحروقة والتطهير العرقي في قطاع غزة».

وشدد المجتمعون على «ضرورة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والشروع بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإمداد شعب فلسطين بكل مستلزمات الحياة، ونقل الحالات الخطرة من الجرحى إلى الخارج للعلاج».

وأعربوا عن إدانتهم ورفضهم سيناريوهات الدوائر الغربية لما يسمى «اليوم التالي» غزة، قائلين إن «هذه السيناريوهات هي مجرد أضغاثُ أحلام لن تتحقق، خصوصاً بعدما بدت تباشير هزيمة الاحتلال الإسرائيلي تطلُّ، بعدما لحِقَ بها العار في الميدان على أيدي أبطال المقاومة الفلسطينية».

وجدد المجتمعون التأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضية أرضٍ وشعبٍ ومقدسات، وأنَّ الحل لا يكون إلا برحيل الاحتلال والاستيطان بكلِّ أشكاله.

واتفقت الفصائل على «ضرورة مواجهة نتائج الحرب الهمجية على شعب فلسطين باستراتيجية نضالية موحدة؛ تُعيد تقديم قضية فلسطين باعتبارها قضية تحرر وطني».

وفي هذا السياق اتفقوا على تقديم عدة اقتراحات للمجموع الوطني أولها؛ الدعوة للقاء وطني جامع ومُلزم يضُم الأطراف كافة دون استثناء، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في الحوارات الوطنية السابقة، ومواجهة استحقاقات نتائج الحرب الهمجية على شعب فلسطين في قطاع غزة والهجمات الوحشية لعصابات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس.

ودعا المجتمعون إلى رفض كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى «مستقبل قطاع غزة»، وتقديم حل وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل.

وأكدت فصائل المقاومة ضرورة وقف إطلاق النار وكل أعمال العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، كشرط قبل إجراء عملية تبادل للأسرى وعلى قاعدة الكُل مقابل الكُل.

واتفق المجتمعون على تطوير النظام السياسي الفلسطيني وتعزيزه على أسُسٍ ديمقراطية عبر الانتخابات العامة «الرئاسية، المجلس التشريعي، والمجلس الوطني»، وفق نظام التمثيل النِّسبي الكامل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع، بما يعيد بناء العلاقات الداخلية على أسس ومبادئ الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية.