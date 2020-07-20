المجر تفرض إجراءات لتسهيل استخدام اللقاحات الروسية والصينية

أصدر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرسوماً، اليوم الخميس، يبسط ويسهل من الموافقة الطارئة على استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا القادمة من روسيا والصين.

وعلى وجه الخصوص، سيكون من الممكن في المستقبل استخدام اللقاح في المجر في ظل ظروف معينة دون مراجعة مستقلة من جانب السلطات المسؤولة عن الصحة والأدوية في ذلك البلد.

وينص المرسوم ، الذي نشر في الجريدة الرسمية المجرية اليوم الخميس، على الموافقة على اللقاح تلقائيا إذا تم الوفاء بشروط أهمها، أن يكون اللقاح المعني مرخص باستخدامه بالفعل، إما في الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا.

وتتضمن الشروط أيضا أن يكون قد تم إعطاء اللقاح للسكان في ثلاث دول على الأقل، إحداها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن يكون قد تم تطعيم مليون شخص بالفعل باللقاح محل النقاش.

وتم النص على هذه الشروط المعقدة بحيث تتناسب مع اللقاحات القادمة من روسيا والصين، والتي تم تطعيم العديد من الأشخاص بها بالفعل.

والأهم من ذلك أن صربيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تستخدم هذه اللقاحات أيضاً إلى حد كبير، وهو ما يعني أن الشرط الأول سوف يتحقق.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي تطلب مليوني جرعة من اللقاح التجريبي الروسي "سبوتنيك في".