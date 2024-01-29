ميدو: رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلا قويا وصاحب خبرات

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انتقد أحمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك السابق، اتحاد الكرة المصري بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "رئيس اتحاد الكرة يجب أن يكون رجلًا قويًا وصاحب خبرات كبيرة".

وأكمل: "يجب أن يكون رئيس الاتحاد المصري رجلا قويا وله كلمه داخل الاتحاد الأفريقي والدولي، ولو كان حدث معنا ما حدث في المغرب كان سيتم إيقاف المدرب لمدة 8 مباريات".

وأتم: "الكرة في مصر تحتاج إلى مشروع لتطوير اللاعبين والكرة المصرية، ولو الأخطاء التي وقع فيها فيتوريا أخطأ بها مدرب مصري كان لغادر القيادة منذ فترة كبيرة".