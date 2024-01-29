 الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من طهران في قراراتها - بوابة الشروق
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الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من طهران في قراراتها

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 10:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 10:15 ص

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها، ولا تتدخل طهران في قراراتها بشأن كيفية دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن نفسها وشعب بلدها ضد أي عدوان واحتلال.

وقال "كنعاني"، ردا على الهجوم على القوات الأمريكية، إن إيران حذرت مرارا وتكرارا من خطورة توسيع نطاق الصراع في المنطقة؛ بسبب استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعم الولايات المتحدة الشامل للإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن إيران تؤكد أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتعتقد أن الحرب في غزة ليست الحل وأن إنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على غزة والوقف الفوري لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى عودة الهدوء إلى المنطقة.

وأكد كنعاني، أن تكرار الاتهامات الباطلة ضد إيران هو إسقاط ومؤامرة لمن يرى أن مصلحتهم تكمن في جر أمريكا إلى معركة جديدة في المنطقة وتحريضها على توسيع الأزمة وتأجيجها من أجل التغطية على مشاكلهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن إيران تراقب التطورات في المنطقة بيقظة، وتقع مسئولية تداعیات الاتهامات الاستفزازية ضد إيران على عاتق أصحاب هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

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