تأييد حبس فنانة 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

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قضت محكمة جنح أكتوبر، برفض المعارضة المقدمة من الفنانة نسرين طافش، على حكم حبسها 3 سنوات، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 الشيخ زايد، للفنانة نسرين طافش، أنها بتاريخ 30 يناير 2023 أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتابعت التحقيقات أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وغير قابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وكان دفاع المجني عليها قدم لهيئة المحكمة صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن توقيع أمر من المتهمة إلى أحد البنوك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وكانت المحكمة في جلسة 26 يونيو الماضي، قضت بمعاقبة الفنانة غيابيا بحبسها 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف.