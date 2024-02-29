رئيس اتصالات النواب: حادثة فتاة الشروق لا يجب أن تمر مرور الكرام

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن حادثة فتاة الشروق (التي تقول أسرتها إنها ألقت بنفسها من سيارة أحد تطبيقات التوصيل بعد محاولة السائق اختطافها) لا يجب أن تمر مرور الكرام.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنّ اللجنة شددت على ضرورة وجود نظام حديث يتابع ويراقب نقاط تحرك سيارات، ووجود إدارة سيارات، وإدارة للجودة.

وأوضح أن وجود هذه الأنظمة في وسائل النقل الذكي كان كفيلًا بعدم وقوع حادثة فتاة الشروق، مشدّدًا على أن هذه الشركات يجب أن تتطور تكنولوجيًّا.

وسئل بدوي عن آلية لو كانت متوفرة كان يمكن أن تقود لتفادي الحادثة، فأجاب أن نظام الشركة كان لو كان يتوفر به نظام يتيح للمستخدم الضغط على زر معين يشبه طلب استغاثة أو طلب مساعدة، فكان يتم التعامل فورًا.

ونوه بأن هذه الآلية يمكن استخدامها حال إقدام أي من السائقين على تغيير طريق الرحلة، كاشفًا عن تلقي شكاوى في هذا الإطار في الفترات الماضية.

وكانت الفتاة حبيبة الشماع قد أقدمت على القفز من سيارة تتبع إحدى شركات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية وهي مسرعة، ما تسبب في إصابات بالغة للفتاة ترقد على إثرها بالمستشفى فاقدة للوعي، فيما اتهمت أسرتها سائق السيارة بمحاولة خطفها.