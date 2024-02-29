محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق طنطا- بسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء وتطوير العديد من الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

يأتي ذلك خلال جولته الصباحية التي أجراها لمتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق "طنطا- بسيون" بطول 20 مترا، بنسبة تنفيذ 85%، والذي يتم ضمن خطة هيئة الطرق.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.