مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة خفّضت الأسعار

قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن صفقة رأس الحكمة قادت إلى خفض سعر الدولار ومن ثم هبطت بأسعار السلع بشكل مباشر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن أغلب السلع التي كان سعرها مغالى فيه تراجعت بشكل ملحوظ،كما أن المستوردين حصلوا هذا الأسبوع على مبالغ من البنوك للإفراج عن البضائع.



وأوضح أن طفرة أكبر من انخفاض الأسعار ستحدث قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تقود إلى عنصر أهم وهو تطبيق الرقابة على الأسواق.



ونوه بأن حل أزمة الدولار جعل التعامل بشكل تنفيذي يكون أسرع لضبط الأسواق، لافتًا إلى تشديد العقوبات على التاجر الذي يتلاعب بالأسعار الواردة في تعديلات قانون حماية المستهلك.



وشدد على أن هذه الحالة هي أحد أصداء الحوار الوطني ومن بين مخرجات المرحلة الأولى من الحوار.