علق الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، على البيان الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، والذي أعلن فيه رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء الخميس: «هي الحكومة هتقعد أسبوعين في فقرة الفلوس جات!! مش هينقلوا على فقرة هتعمل بيها إيه؟».

pic.twitter.com/HQtOCsX6Kd — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) February 29, 2024

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، قائلًا إنه من المقرر غداً تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، موضحًا أنه «خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع».

وأوضح أن مشروع «رأس الحكمة» يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، مؤكدًا: «لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري».

ووجه في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: «حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها، هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا».