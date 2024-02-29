وزير العدل الفلسطيني: المجتمع الدولي مسئول عن وقف المجازر ضد شعبنا

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسئولية وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أنه يجب تفعيل وتطوير وتوظيف الآليات القانونية لمساءلة السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بما عن انتهاكاتها الجسيمة والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أنه لا توجد مساءلة ولا ملاحقة للسلطة القائمة بالاحتلال، وهو ما ظهر جليًّا من خلال إخفاق وفشل مجلس الأمن (في إصدار قرار بوقف إطلاق النار) عبر استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الولايات المتحدة.

ونوه بأن الولايات المتحدة تعتبر شريكًا أساسيًّا ومحرضًا ومتآمرًا في الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من الخميس، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة الشهداء ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوب مدينة غزة إلى 109 فلسطينيين، بالإضافة إلى 760 مصابا.