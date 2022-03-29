الوفد الأوكراني المفاوض: الروس مصرون على رأيهم والتعامل معهم صعب

قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الروس مصرون على رأيهم دائمًا وأن التعامل معهم صعب، لكنه أكد أن أعضاء الوفد الروسي مهتمون ويحاولون الإنصات إلى العرض المقدم، من قبل الفريق المفاوض الأوكراني.

وتوجه في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، برسالة إلى العالم: «إن الدفاع الأوكراني القوي أثبت أننا نستطيع أن نخرج إلى مستوى عالمي جديد، حتى لا تتكرر تلك العملية الحربية التي شنتها روسيا، في دولة تقع وسط أوروبا».

وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تويتر»، إن الوفود ستبحث «البنود الأساسية لعملية التفاوض»، لافتًا إلى أنها تعمل بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية.

وتستضيف إسطنبول جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث ساد الجمود الموقف على الأرض، مع تبادل الجانبين السيطرة على بلدة في الشرق وإحدى ضواحي العاصمة.

وقبيل انطلاق المفاوضات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحراز تقدم في إسطنبول سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن لكل من روسيا وأوكرانيا «مخاوف مشروعة»، دفعت النزاع بين البلدين إلى الحرب.