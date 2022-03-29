يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الإياب من المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، حيث يكفيه التعادل لحسم التأهل لكأس العالم، أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيل الفراعنة في شباك أسود التيرانجا اليوم.

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم أنه في حالة التعادل يتم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وفي حال التعادل بنفس النتيجة في المباراتين، يتم اللجوء لوقتين إضافيين.

كما تنص اللائحة على أن الوقت الإضافي جزء لا يتجزأ من المباراة الثانية، وبالتالي أي هدف للفريق الزائر خلالهما في حال استمرار التعادل يُحتسب بهدفين، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح من علامة الجزاء.