زراعة الإسكندرية تبحث مشاكل محصول القمح بعد تعرضه لفترة طويلة من البرودة

عقد الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة اجتماعا مع المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعي، والمهندسة جهاد السعيد الشاذلي، رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية، لمتابعة أحوال محصول القمح بعد تعرضه لفترة طويلة من البروة والسقيع، وأهم المشاكل والمعوقات المثارة من قبل الأخصائيين والحلول المقترحة من قبل اللجنة العلمية.

وأوصى الاجتماع بتوعية المزارعين بضرورة توريد القمح هذا العام والاهتمام بالري في هذه المرحلة من عمر النبات، وهي مرحلة الطور اللبني والعجيني وذلك للتطويل فترة امتلاء الحبوب، مع مراعاة أن يكون الري علي الحامي وعلى فترات متقاربة وعدم الري أثناء هبوب الرياح لتجنب الرقاد، وعند النضج الفسيولوجي يمنع الري تماما.



كما جاء التوصيات لعدم إضافة التسميد النتروجيني بعد طرد السنابل وتفادي التغريق أو التعطيش أثناء ري القمح عموما، وتناول أهم الأمراض التي تصيب القمح وكيفية مكافحتها، وأهم الآفات الحشرية مثل المن والقواقع وكيفية مكافحتها عن طريق المكافحة بالطعم السام والجاذب.

وكذلك مراعاة عدم التأخر في الحصاد لتجنب مشاكل انفراط الحبوب، وضرورة المرور المتكرر لمتابعة ظهور الأصداء ومقاومتها خاصة في الزراعات المتأخرة.