بايدن في أول خطاب إلى رئيس وزراء باكستان: سنقف إلى جانبكم في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أول خطاب إلى رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف إن بلاده تقف مع باكستان، في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.



وفي أول مراسلة دبلوماسية بين بايدن وشريف، تعهد بايدن بأن واشنطن "ستواصل الوقوف إلى جانب باكستان" في مواجهة "التحديات العالمية والإقليمية الأكثر إلحاحا"، حسب شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الجمعة.



وهذا أول اتصال بين رئيس أمريكي وزعيم باكستاني، منذ فترة طويلة



ويحمل الخطاب أهمية أيضا حيث أن العلاقات بين إسلام آباد والبيت الأبيض توترت مؤخرا.



وكتب بايدن في رسالته "تظل الشراكة الدائمة بين بلدينا حاسمة لضمان أمن شعبينا والشعوب في جميع دول العالم".



وتابع "إننا نمضي قدما في رؤيتنا المشتركة لمستقبل يتمتع بقدر أكبر من الأمن الصحي والنمو الاقتصادي وإتاحة التعليم للجميع".



وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة تبقي ملتزمة بالعمل مع باكستان لحماية حقوق الإنسان وتعزيز التقدم



جدير بالذكر أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء، شهباز شريف، اقترب البلدان من بعضهما البعض بعد تحسن في العلاقات.



كانت العلاقات قد توترت بعدابتهاج رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بانتصار «طالبان في افغانستان عقب الإنسحاب الأمريكي من البلاد في عام 2021، وانتقادات السياسات الأمريكية في وسائل الإعلام الباكستانية،والتعاون الثنائي بين إسلام أباد وبكين في كافة المجالات.