صلاح يسعى لتعزيز رقم مميز أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

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يستضيف ليفربول فريق برايتون في الثالثة من عصر الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، قبل المباراة، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف أرسنال المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، فيما يأتي برايتون في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وينتظر محمد صلاح، نجم وهداف الريدز مباراة برايتون لتعزيز رقمه المميز كأكثر لاعبي الريدز تسجيلًا للأهداف في شباك برايتون.

وسجل صلاح من قبل 8 أهداف في 14 مباراة له أمام فريق برايتون، ويعسى لتعزيز هذا الرقم في ظهوره الخامس عشر ضدهم.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 15 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

في سياق متصل، ففي حال فوز ليفربول بهذه المباراة سيكون الانتصار رقم 300 للفريق تحت قيادة الألماني يورجن كلوب في جميع المسابقات.