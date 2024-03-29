الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية الإضافية بشأن غزة

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رحبت دولة الإمارات اليوم الجمعة، بما أصدرته محكمة العدل الدولية من إجراءات مؤقتة إضافية، تطالب إسرائيل بضرورة السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المزيد من نقاط العبور لنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

وأصدرت المحكمة إجراءات مؤقتة إضافية، في إطار نظر قضية منع الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات "تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الصدد".

وشددت على "أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة".

وأشارت إلى "ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف".

وأكدت أن دولة الإمارات "ستستمر بالعمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة".

وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل أمس الخميس باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في 29 ديسمبر 2023 طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948 فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.