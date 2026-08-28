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تعرف النجم الدولي المصري هيثم حسن، لاعب سيلتك الاسكتلندي، على مباريات فريقه في بطولة الدوري الأوروبي.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، قرعة مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما سبق وأن أجرى قرعة دوري أبطال أوروبا بالأمس الخميس.

وتشهد بطولة الدوري الأوروبي تواجد النجم المصري هيثم حسن مع فريق سيلتك الأسكتلندي والذي انتقل إليه في الصيف الجاري قادما من نادي ريال أوفييدو الإسباني.

وجاءت قرعة الـ8 أندية في التصنيف الأول للقرعة كالتالي:

مباريات باير ليفركوزن: مارسيليا - ليون - سالزبورج - دينامو زغرب - سيلجي - ليخ بوزنان - بشكتاش - اوميلوس

مباريات بنفيكا: ألكمار - ميلان - سلتيك - فيكتوريا بلزن - ليخ بوزنان - أمونيا - اوميلوس - نيميخين

مباريات يوفنتوس: ريال سوسيداد - ألكمار - رين - فرنتسفاروشي - أمونيا - سيلتا فيجو - نيمخين - بيرشفا

مباريات ميلان: بنفيكا - أولمبياكوس - فرنتسفاروشي - سالزبورج - سندرلاند - بورنموث - آرات أرمنيا - ليفسكي صوفيا

مباريات ليون: باير ليفركوزن - ريال سوسيداد - يونيون سانت جيلواز - أندرلخت - كريستال بالاس - جاجيلونيا بيالستوك - ليليستروم - هوفنهايم

مباريات مارسيليا: أولمبياكوس - باير ليفركوزن - أندرلخت - سلتيك - سيلتا فيجو - شتورم جراتس - ليفسكي صوفيا - بشكتاش

مباريات كريستال بالاس: ريال سوسيداد - ليون - سبارتا براج - سالزبورج - ليخ بوزنان - ياجيلونيا بيالستوك - هوفنهايم - بشكتاش.

مباريات سلتيك: مارسيليا - بنفيكا - فرنتسفاروشي - يونيون سانت جيلواز - سيلتا فيجو - أمونيا - بشكتاش - تورينسي

يشار إلى أن نادي فرنتسفاروشي هو الفريق المجري الذي أزاح بطرابزون سبور التركي من بطولة الدوري الأوروبي وجعله يلعب في دوري المؤتمر، بعدما حقق الفوز عليه ذهابا وإيابا في الدور الفاصل والمؤهل للدوري الأوروبي بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.