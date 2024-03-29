ماليزيا: الشرطة بصدد تشديد الإجراءات الأمنية حول الملك ورئيس الوزراء بعد اعتقال جاسوس إسرائيلي مشتبه به

قال المفتش العام للشرطة الماليزية رضاء الدين حسين، إن الشرطة ستعزز مستوى الأمن بالنسبة لرئيس الوزراء أنور إبراهيم وكذلك بالنسبة للعاهل الماليزى السلطان إبراهيم بعد اعتقال جاسوس إسرائيلي مشتبه به في مدينة أمبانج أمس الأول الأربعاء.

ونقلت اليوم الجمعة، صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن حسين قوله إنه تم إلقاء القبض على الإسرائيلي وبحوزته ستة من الأسلحة النارية و200 طلقة ذخيرة.

وقال حسين، إن السلطات وُضعت في حالة تأهب قصوى في أعقاب موقف ماليزيا القوي المناهض للعنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن حسين قوله في حفل إفطار أُقيم في كوالالمبور مساء اليوم إنه "بالنظر إلى ما يحدث في فلسطين وإسرائيل، نحن في حالة تأهب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. وسنرفع مستوى الأمن لحاكم الدولة السلطان إبراهيم ورئيس الوزراء أنور إبراهيم."