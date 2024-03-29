استطلاع: استمرار تقدم شعبية جانتس على نتنياهو

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، استمرار تقدم حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس، على حزب "الليكود" الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، إنه "لو جرت انتخابات اليوم، لحصل حزب الوحدة الوطنية برئاسة جانتس، على 33 مقعدا من أصل 120 بالكنيست (البرلمان)، فيما يحصل الليكود على 19 مقعدا".



ولفتت إلى تقدم طفيف لحزب "الليكود"، مقارنة مع نتائج استطلاع الأسبوع الماضي الذي حصل فيه الحزب على 17 مقعدا، فيما تراجع "الوحدة الوطنية" بمقعدين من 35.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حزب "أمل جديد" المعارض برئاسة جدعون ساعر، الذي انسحب من حزب "الوحدة الوطنية" سيحصل على 4 مقاعد فقط.



ولن يتمكن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من تخطي نسبة الحسم، وفق النتائج.



وإجمالا، تحصل الأحزاب المؤيدة لرئاسة نتنياهو للحكومة على 46 مقعدا، فيما تحصل أحزاب المعارضة على 64 مقعدا، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد.



وبحسب النظام الأساسي في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.



ولا تلوح بالأفق أي بوادر لإجراء انتخابات مبكرة قريبة بسبب معارضة نتنياهو.



وبخصوص منصب رئيس الوزراء، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 38 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقارنة مع 34 بالمئة الأسبوع الماضي، فيما قال 45 بالمئة إن جانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقارنة مع 44 بالمئة الأسبوع الماضي.



وأوضحت "معاريف" أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" للدراسات (خاص) على عينة من 503 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.